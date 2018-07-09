التعليم تقرر تخفيض درجات التقدم للمدرسة الفنية النووية بالضبعة

معتز. محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تخفيض مجموع التقدم لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية للعام الدراسى 2018/2019 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية نظرا للإقبال المتزايد ورغبة الأهالى

معتز. محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تخفيض مجموع التقدم لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية للعام الدراسى 2018/2019 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية نظرا للإقبال المتزايد ورغبة الأهالى فى إلحاق أبنائهم بهذه النوع المتخصص فى التعليم ولإتاحة الفرصة لخلق كوادر مدربة من أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تمت موافقة وزير التربية والتعليم على تخفيض مجموع القبول بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية من 250 درجة إلى 240 درجة لابناء مطروح، ومن 260 درجة إلى 250 درجة للطلاب من باقى محافظات الجمهورية بعد أن تم مخاطبتة لتخفيض المجموع لإتاحة الفرصة لقبول أكبر عدد من ابناء المحافظة.

وأضاف أنه تم أيضا الموافقة على خفض نسبة القبول فى مواد الرياضيات- اللغة الانجليزية – العلوم ) لـ 85 % من أبناء مطروح مع الإبقاء على نسبة الـ90 % لباقى المحافظات.

وأضاف محافظ مطروح أن من بين شروط التقدم ان يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يزيد السن فى أول أكتوبر 2018 عن 18 عاماً، مع إجادة استخدام الحاسب الألى، واجتياز الاختبار الإليكترونى والكشف الطبى، والاختبارات الشخصية وكشف الهيئة.

وأشار إلى أن هذه المدرسة ستكون نواة لتخريج دفعات من الفنيين المدربين للعمل بأول محطة نووية بمصر على ارض الضبعة و سيتم تقديم التدريب الكافى للطلاب على التخصصات الدقيقة التي يحتاجها، وهو ما يعد نقلة نوعية تعود بالنفع بشكل كبير لخدمة المشروعات القومية كمشروع الضبعة النووى