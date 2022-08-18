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التعليم تقرر تأجيل موعد بداية العام الدراسي 2022-2023

التعليم تقرر تأجيل موعد بداية العام الدراسي 2022-2023
جهاد سالم

جهاد سالم

7:06 م, الخميس, 18 أغسطس 22

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وذلك بهدف توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والتعليم الأزهري.

تأجيل موعد بداية العام الدراسي 2022-2023

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بداية العام الدراسي 2022-2023، ويوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وذلك بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، و الخاصة لغات.

فيما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

جهاد سالم

جهاد سالم

7:06 م, الخميس, 18 أغسطس 22