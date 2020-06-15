التعليم تقدم كارت «تفاصيل الأداء» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، كارت ” تفاصيل الأداء” ، ويقدم تقرير أداء مفصل للطالب.

ويقدم “كارت تفاصيل الأداء” تقييما دقيقا لأداء الطالب في امتحانات مايو ٢٠٢٠، وكذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه على الفيس بوك، إن الوزارة أعدت خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

واستكمل الوزير ان هذه الخدمة تعتبر واحدة من مميزات الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني.

وقال الوزير بذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد.

يهدف كارت تفاصيل الأداء إلى مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

ويتم تحميل كروت تفاصيل الأداء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، من خلال الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة…Gepostet von Tarek Shawki am Sonntag, 14. Juni 2020 أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة…Gepostet von Tarek Shawki am Sonntag, 14. Juni 2020



