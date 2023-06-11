«التعليم» : تفعيل الفار في امتحانات الثانوية العامة 2023.. و783 ألف طالب يبدأون الماراثون غداً

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت العام الجاري عددا من الإجراءات الخاصة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2023، ومختلفة بشكل كلى عما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، وأبرزها تفعيل الفار باللجان في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية ، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية لرصد أي محاولات للغش فور وقوعها واستخدام العصا الإلكترونية لرصد أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان عبر تفعيل الفار في اللجان.

الثانوية العامة

وأعلنت الوزارة عن انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023 غداً الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري.

وأوضحت أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو الجاري.