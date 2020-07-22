«التعليم» تفتح باب التقدم لوظائف في المدارس المصرية اليابانية غدًا

ابتداء من غدٍ الخميس ولمدة 15 يومًا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/ 2021، ابتداء من غدٍ الخميس ولمدة 15 يومًا.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية يتم إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي “مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية.

كما تتضمن الوظائف معلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر “أطفال احتياجات خاصة”، وإخصائي نفسي، وإخصائي اجتماعي.

وبينت الوزارة أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها.

وقالت الوزارة إن من يخالف الشروط يعرّض نفسه للاستبعاد نهائيًّا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن كل متقدم يتاح له فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث إنه سيكون أداة التواصل في حال اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.