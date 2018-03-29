التعليم تفتح باب التقدم لأعضاء الكنترولات بامتحانات الدبلومات الفنية

المال- خاصصرح الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتجديد فى أعضاء الكنترولات، أكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير للتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أنه ت

المال- خاص





صرح الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتجديد فى أعضاء الكنترولات، أكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير للتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أنه تم فتح باب التقدم من اليوم لمدة أسبوع من 29 مارس إلى 5 أبريل 2018؛ لتجديد دماء عضوية لجان الكنترولات والإدارة للتعليم الفني للجدد بحد أقصي بنسبة 25% لكل فئة من العدد الكلي لها في العام الماضي.

وأشار الجيوشى إلى أنه سيتم استبعاد الأقدم فالأحدث وفق التالي (العضو حد أقصى 5 سنوات، ووكيل الحجرة حد أقصى 7 سنوات، ورئيس الحجرة حد أقصى 9 سنوات)، والتقديم مباشرة لرئيس كل لجنة لمن يرغب من كل المحافظات في نطاق كل لجنة.

وأوضح أن الأعداد المقبولة ستُوزَّع حسب نسبة أعداد الطلاب بكل محافظة من محافظات اللجنة لكل طلابها، ويفتح الباب لتقدم من تم استبعادهم من قبل ممن شغلوا وكلاء ورؤساء الحجرات سابقًا وتقل فترة عملهم في اللجان عن وكلاء ورؤساء الحجرات الحاليين ما لم يتم شغل الأماكن الشاغرة من الأعضاء الأكفاء الذين يتم تصعيدهم.