التعليم تفتتح 7 مراكز جديدة للموهوبين بالدقهلية

المال خاصقال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم افتتاح ٧ مراكز للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية الدقهلية.ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم على ضرورة تبنى الطلاب الموهوبين، والعمل على توفير سبل اكتشافهم، وتقديم الدعم لهم ح

المال خاص

قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم افتتاح ٧ مراكز للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية الدقهلية.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم على ضرورة تبنى الطلاب الموهوبين، والعمل على توفير سبل اكتشافهم، وتقديم الدعم لهم حتى يصبحوا قادرين على المشاركة فى المنافسات العالمية .

وأوضحت الدكتورة انجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة أن تلك المراكز تم افتتاحها بإدارات (ميت غمر، وتمي الأمديد، وشربين، وطلخا، ومنية النصر)، ليصل عدد مراكز الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة الدقهلية حتى الآن إلى (١٠) مراكز.

كما أشارت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة إلي أن هذه المراكز تعد بمثابة المنارة التي يتوجه إليها الطلاب لممارسة مواهبهم، وتعمل تلك المراكز علي اكتشاف وتنمية ورعاية الموهبة في كافة المجالات، وإنه قد وصل عدد المراكز إلى (٣٧) في عدد (١٥) محافظة.

جدير بالذكر، أنه افتتحت تلك المراكز عبير أنور مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، وبحضور مها الشربيني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وعدد من القيادات بالإدارات التعليمية.