التعليم تفتتح ملعبًا لكرة القدم الخماسية بالإسماعيلية

المال- خاصصرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم افتتاح ملعب لكرة القدم الخماسية بمدرسة الشهيد محمد إتربى مصطفى الإعدادية بنين "الناصرية سابقًا" بالإسماعيلية، والذى قامت شركة بيبسى بإنشائه بالمدرسة ضمن بروتوكول التعاون المبرم بينها وبين الوزارة،

المال- خاص





صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم افتتاح ملعب لكرة القدم الخماسية بمدرسة الشهيد محمد إتربى مصطفى الإعدادية بنين “الناصرية سابقًا” بالإسماعيلية، والذى قامت شركة بيبسى بإنشائه بالمدرسة ضمن بروتوكول التعاون المبرم بينها وبين الوزارة، كما أقيمت عليه نهائيات بطولة دورى بيبسي للمدارس “ابتدائى وإعدادى”، تحت رعاية الأستاذ شادى محمد الطويلة المسئول التنفيذي لدورى بيبسى للمدارس.

وأشار خيري إلى أن افتتاح الملعب يأتي فى إطار اهتمام الوزارة بالأنشطة، وخاصة النشاط الرياضى، الذي ينعكس بالأثر الإيجابي على الحياة الدراسية والمهنية والعملية للطلاب، واستكمالًا لنجاح دوري بيبسي للمدارس، الذي يستأنف دورته الخامسة عشرة لهذا العام، والذي أفرز العديد من الأبطال الذين يمثلون مصر بالمحافل الإقليمية والعالمية، ومنهم بطل مصر محمد صلاح.

وشهد الافتتاح هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بديوان عام الوزارة، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وبرفقتهم الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.

وأوضح السنجرى أن دورى بيبسي للمدارس مستمر للعام الخامس عشر على التوالي، ما يؤكد نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن العديد من اللاعبين المشهورين بالمنتخب تم اكتشافهم من خلال الدورى أمثال: تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا، وحسين السيد، وأحمد الشناوى، وعلى العربى، وحسام حسن توكل.

بدورها أشادت إيمان حسن بما يبذله الطلاب اللاعبون من جهد لإثبات الذات وتحقيق الفوز؛ تيمنًا باللاعب المصري الأصيل محمد صلاح، حيث اتفق الجميع على وصفه بالقوة الناعمة التي أسَرَت القلوب، وهو مثال يُحتذى به في رفع علَم واسم مصر عاليًا بين الدول.

وأشارت جيهان علام إلى أن دورى بيبسى استضاف، اليوم، أربعة من لاعبى نادى الإسماعيلى الذين كانت بدايتهم من دورى بيبسى؛ لتحفيز الموهوبين من الطلاب وهم: محمد عواد حارس المرمى، واللاعبون محمد فتحى وإبراهيم حسن وباهر المحمدى، وقام اللاعبون بلعب مباراة استعراضية مع الطلاب الفائزين، وسط تهليل وتشجيع الحاضرين، وبنهاية الفعاليات تم تسليم الكئوس للطلاب الفائزين.