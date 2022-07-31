«التعليم» تعيد فتح الموقع الإلكتروني للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقط حتى 2022/8/3؛ تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعديل موعد الامتحانات التي كان من المقرر عقدها بدءًا من يوم السبت 2022/8/6 إلى يوم السبت الموافق 2022/8/13.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستعداد الكامل والجيد لتنظيم العمل بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2022/2023، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالي، على أن تُعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم.

ولفت حجازي إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية؛ تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.

ولتقديم طلبات الالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)، عبر الرابط : اضغط هنا.