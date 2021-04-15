«التعليم» تعلن عن تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل للصف الثالث الثانوي

في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020 – 2021 والذي يعقد في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وأوضحت الوزارة أن انعقاد الامتحان للأهداف التالية:

ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثها

قياس تغطية الـ 4G

قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

تحديث منظومة التابلت

وأعلنت الوزارة عن وسائل التواصل للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610

كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.