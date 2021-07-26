«التعليم» تعلن خطوات التقدم لمدارس المتفوقين «STEM»

لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم فى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقدم لمدارس المتفوقين (stem) ومدرسة المتفوقين بعين شمس. ووجّهت “التعليم” أولياء الأمور بالدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات https://exls.emis.gov.eg/، وذلك لمن قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للفئات التي لم يتح لها التسجيل الإلكتروني واستوفوا الشروط القبول بهذه المدارس يتم التقدم يدويًّا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه 3 أغسطس المقبل، وهم الفئات المذكورة عبر الرابط الإلكترونى.

وأعلنت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم فى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين.

وسيتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًّا بأوراقهم.