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التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021-2022

يتمّ وضع الامتحان من بنك الأسئلة
وائل كمال 2:29 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 2:29 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي منتصف العام الدراسي 2021- 2022، الذي يبدأ يوم 15 يناير المقبل إلى الخميس 20 من الشهر ذاته.

وقالت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمي عل فيس بوك إنَّه يتمّ وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلفًا من مدرسة لأخرى، وتكون عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.

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وأضافت وزارة التعليم، إلى أنَّ الامتحان سيتمّ في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي كالتالي..

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بقلم وائل كمال

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