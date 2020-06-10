التعليم تعلن جدول امتحانات الشهادة الثانوية لمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠. يأتي ذلك بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع التي سيتم آدائها من المنزل.…

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

يأتي ذلك بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع التي سيتم آدائها من المنزل. جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت حذف ٣ مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة ، والتي لا تضاف للمجموع، على أن يتم آداءها من المنزل.