التعليم تعلن جدول امتحانات الشهادة الثانوية لمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
يأتي ذلك بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع التي سيتم آدائها من المنزل.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت حذف ٣ مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة ، والتي لا تضاف للمجموع، على أن يتم آداءها من المنزل.
ويتسلم الطلاب بوكلت امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع من المدرسة ومن ثم يعاد تسليمها بعد الإجابة عليها طبقا المواعيد المقررة.