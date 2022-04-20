«التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وضوابط وآليات أداء الامتحانات، وذلك لطلاب للشعبتين العلمية والأدبية، والطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين STEM.

وقال الوزير إن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية بنظام البابل شيت، وتضم أسئلة الاختيار من متعدد فقط.



وكشف وزير التعليم عن إرجاء عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين لتبدأ 20 يونيو وفقًا للجداول التالية:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب مدارس المتفوقين STEM كالتالي:

جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، والتي ستُعقد في شهر يونيو المقبل، حسب الجدول التالي:



وفيما يخص مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، قال الوزير إن المدرسة ستتولى عقد امتحانات مواد الهوية القومية: (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) ورقيًّا تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتُعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.