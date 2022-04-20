«التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال الوزير إن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية بنظام البابل شيت، وتضم أسئلة الاختيار من متعدد فقط.

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
جهاد سالم

جهاد سالم

5:51 م, الأربعاء, 20 أبريل 22

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وضوابط وآليات أداء الامتحانات، وذلك لطلاب للشعبتين العلمية والأدبية، والطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين STEM.

وقال الوزير إن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية بنظام البابل شيت، وتضم أسئلة الاختيار من متعدد فقط.

جريدة المال


وكشف وزير التعليم عن إرجاء عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين لتبدأ 20 يونيو وفقًا للجداول التالية:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جريدة المال

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب مدارس المتفوقين STEM كالتالي:

جريدة المال

جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، والتي ستُعقد في شهر يونيو المقبل، حسب الجدول التالي:

جريدة المال


وفيما يخص مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، قال الوزير إن المدرسة ستتولى عقد امتحانات مواد الهوية القومية: (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) ورقيًّا تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتُعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

جريدة المال
جهاد سالم

جهاد سالم

5:51 م, الأربعاء, 20 أبريل 22