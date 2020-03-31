التعليم تعلن جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي (مستند)

وتبدأ الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اعتبارا من ٥ أبريل حتى ٢٢ أبريل ٢٠٢٠.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي.

وتبدأ الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اعتبارا من ٥ أبريل حتى ٢٢ أبريل ٢٠٢٠.

وتتم الاختبارات طبقا للساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى إنه سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.

وأكدت أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة. جدول يوضح الاوقات المحددة حسب كل محافظة

وكانت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً.

وأضافت الغرفة آنذاك أنها استقبلت 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).



