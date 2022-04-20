«التعليم» تعلن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد على جزأين

«التعليم» تعلن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
جهاد سالم

جهاد سالم

4:36 م, الأربعاء, 20 أبريل 22

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وقال وزير التعليم إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد على جزأين الاول ورقيا للأسئلة المقالية التي تمثل 30% من الامتحانات.

أما الجزء الثاني فيعقد إليكترونيا من خلال أجهزة التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد التي ستمثل 70% من الامتحانات.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم تقسيم جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات الي فترتين الأولي صباحية للطلاب بالمدارس المؤهلة لأداء الاختبارات الإلكترونية.

أما الطلاب في المدارس غير المجهزة، فسيؤدون الامتحانات في الفترة المسائية داخل المدارس المؤهلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ابتداء من 11 مايو المقبل، وتستمر حتى 26 وفقا للجداول التالية :

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة المسائية

جريدة المال

جداول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية

جريدة المال

جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفترة الصباحية

جريدة المال

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفترة المسائية

جريدة المال
جهاد سالم

جهاد سالم

4:36 م, الأربعاء, 20 أبريل 22