أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وقال وزير التعليم إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد على جزأين الاول ورقيا للأسئلة المقالية التي تمثل 30% من الامتحانات.

أما الجزء الثاني فيعقد إليكترونيا من خلال أجهزة التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد التي ستمثل 70% من الامتحانات.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم تقسيم جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات الي فترتين الأولي صباحية للطلاب بالمدارس المؤهلة لأداء الاختبارات الإلكترونية.

أما الطلاب في المدارس غير المجهزة، فسيؤدون الامتحانات في الفترة المسائية داخل المدارس المؤهلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ابتداء من 11 مايو المقبل، وتستمر حتى 26 وفقا للجداول التالية :

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة المسائية

جداول امتحانات الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية

جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفترة الصباحية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفترة المسائية