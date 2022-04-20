«التعليم» تعلن جداول امتحانات أبنائنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبنائنا في الخارج لنهاية العام الدراسي 2021- 2022، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.
وتبدأ امتحانات أبنائنا في الخارج اعتبارًا من يوم السبت 7 مايو المقبل.
ضوابط عقد امتحانات أبنائنا في الخارج
وحددت التعليم ضوابط اختبارات أبنائنا في الخارج كالتالي:
- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية إلكترونيًّا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد).
- في حالة وجود أي عائق لدخول المنصة: يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج.
- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.
- تكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.
- الطلاب المقيدون بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.
- في حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية، يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.