«التعليم» تعلن تقرير غرفة عمليات أولى أيام امتحانات الثانوية العامة لمادتي التربية الدينية والوطنية

انطلقت، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699.419 ) ألف طالب وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (700.399) ألف طالب وطالبة.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية.

بينما أدى عدد (255) طالبًا/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأنّ على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما أكد الوزير أن أية حالات غش تكون مسئولية اللجنة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها.

وقد حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأنّ على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقارّ لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمَّنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الأول، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية،

حيث قامت غرفة العمليات المركزية، قبل بدء الامتحان، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.