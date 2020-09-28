التعليم تعلن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.
وتتضمن ضوابط الفصل الدراسي الأول :
- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)
- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.
- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.
- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي).