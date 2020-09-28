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التعليم تعلن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

تتضمن أيام الحضور إلى المدرسة
جهاد سالم 1:23 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 1:23 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

وتتضمن ضوابط الفصل الدراسي الأول :

  • القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)
  • أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.
  • لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.
  • سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي).
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بقلم جهاد سالم

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