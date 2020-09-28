التعليم تعلن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

وتتضمن ضوابط الفصل الدراسي الأول :