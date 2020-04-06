التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة لطلاب التعليم الفني

إرسال قوائم بالمقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة من المناهج المقررة للتعليم الفني حتى يوم 15 مارس 2020 (موعد تعليق الدراسة).

أولاً: بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020:

يقوم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والإلتزامات المطلوبة بهذا الشأن.

واشارت الوزارة إلي إرسال قوائم بجميع الأجزاء بكافة المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية،

وذلك نظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام والتى كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).

ويتولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الإجتماعى.

كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/.

كما ستعلن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

وقالت الوزارة إنه نظرًا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها ، فسيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير .

ثانيا ما يتعلق بخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية:

بالإشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بسنوات النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بشأن تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم وستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020 .

سوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2020 وفقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 إبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.