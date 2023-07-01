«التعليم» تعلن استئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد بالفيزياء والتاريخ

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف امتحانات الثانوية العامة للدور الأول غدا الأحد الموافق 2 يوليو 2023، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية.

رضا حجازى وزير التربية والتعليم

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8.15 صباحا، وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق.

وتعرب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خالص أمنياتها لأبنائنا الطلاب بدوام التوفيق والنجاح.