«التعليم» تعلن أسماء المدارس المجهزة لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصف الثاني الثانوي الخميس 12 مايو، وتنتهي الخميس 26 مايو.

بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الأربعاء 11 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو.

وأوضحت الوزارة أنها أتاحت الفرصة لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، للدخول من مدارسهم لخوض تجربة أداء الامتحان من المدارس المعلَنة.

وذلك فقًا للكشف، على مدار اليوم (لطلبة الصف الأول الثانوي)، وغدًا الثلاثاء ( لطلبة الصف الثاني الثانوي).

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن، في وقت سابق، عن عقد امتحانات الصفين الأول والثانوي الأولي إلكترونيًّا وورقيًّا معًا.

واوصح الوزير أن الامتحانات الإلكترونية ستشمل أسئلة الاختيار من متعدد، وتمثل 70%من درجة الامتحان.

أما الامتحانات الورقية فستضم الأسئلة المقالية وتمثل 30%من الامتحان.

ونوه الوزير بإجراء الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا لعقد الامتحانات.

وسيخضع طلاب المدارس المجهزة إلكترونيًّا للامتحانات الصباحية، ثم تستقبل تلك المدارس الطلاب من المدارس غير المجهزة لأداء الامتحانات في الفترة المسائية.

الجدول التالي يوضح المدارس المجهزة لعقد الامتحانات الإلكترونية