«التعليم» : تعرفنا على المعلم محرض الطلاب علي إدعاء سقوط سيستم الامتحانات

تمثل تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه علي الفيس بوك إنه تم التعرف علي المعلم الذي قام بتحريض الطلاب علي إدعاء سقوط السيستم الالكتروني للامتحانات التجريبية.

وقال أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة معه تمهيدا لفصله من مهنة التعليم السامية ، كما يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف.

وأكد الوزير أن مصر ستظل بمعلميها وطلابها بخير حيث ان طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ الف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا.

واشار إلي توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

ولفت الي أنه الطلاب اللذين تمكنوا من دخول الامتحان التجريبي اليوم ، يمثلون 98.5٪، من إجمالي الطلاب المستهدفين و البالغ عددهم ، 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الوزر إن ذلك يمثل تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان و اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223104079495043&id=1373090814