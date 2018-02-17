التعليم تعد بحل أزمة طباعة كتب المكفوفين

المال – خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم التحرك لحل ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الماضية عن أزمة كتب المكفوفين وأوضح أن الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة عرضت تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومعرفة

المال – خاص

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم التحرك لحل ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الماضية عن أزمة كتب المكفوفين

وأوضح أن الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة عرضت تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومعرفة أسبابها والعمل الفوري علي حلها علي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

ومن جانبها صرحت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة أنه تم الوقوف علي أسباب تأخر الطباعة، والعمل الفوري علي حلها، بناءً على توجيهات الوزير بسرعة إنهاء هذه الأزمة.



وفى نفس السياق، أكد عبدالستار شعبان مديرعام تنمية التربية الخاصة أنه تم تشكيل فريق كامل من معلمي مدارس النور لسرعة إنهاء مرحلة المراجعة قبل الطباعة، مما أنجز الكثير من الوقت.