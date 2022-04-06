عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء التدريب على استخدامات أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك بإرجائها يوما لتصبح 18 أبريل بدلا من 17 أبريل.

ويأتي قرار التعديل على خلفية تزامن بداية التدريب علي استخدامات أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية الذي سبق واعلنته التعليم مع أعياد الاقباط.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أشار عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك إلى أنه يمكن للطلاب الاقباط في اولى او ثانية ثانوي حضور تدريب واحد وهو كافي.

وقال الوزير: هذا تدريب “اختياري” يا افندم ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت.

استكمل الوزير نقدم هذا التدريب في وقت صعب استجابة لطلب الكثير من اولياء الامور….. وبالتالي نعتذر عن هذا ولكن “لا يمكن تفاديه” وهو مجرد تدريب بلا درجات وليس الزاميا

مواعيد تدريبات الامتحانات الإلكترونية للأول والثاني الثانوي

ونوهت التعليم إلى أنه سيتم بدء عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول و الثاني الثانوي اعتباراً من يوم الاثنين 18 أبريل طبقًا للجدول التالي :

ضوابط تدريبات استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية

وسيتم إجراء التدريب على استخدامات أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية وفقا للضوابط الآتية :