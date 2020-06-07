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«التعليم» : تطبيق امتحانات البوكلت للمواد التي لا تضاف للمجموع على طلاب الشهادات الدولية

وتضم الشهادات الدولية 3 مواد غير مضافة للمجموع
جهاد سالم 7:06 م, الأحد, 7 يونيو 20 7:06 م, الأحد, 7 يونيو 20

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تطبيق قرار تحويل المواد غير المضافة للمجموع على طلاب الشهادات الدولية.

وتضم الشهادات الدولية 3 مواد غير مضافة للمجموع، وهي اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية.

وقال االوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الثانوية العامة، إن طلاب المدارس الدولية سيتسلمون بوكلت امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في أول يوم امتحانات بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

وأوضح الوزير أن تحديد موعد التسليم يعد الواحدة ظهرًِا حتى لا يتم تسريب امتحان اللغة، حيث إنه لا يحتسب في الشهادات الدولية.

وواصل الوزير إنه يتم تسليم البوكلت بعد الإجابة عن الأسئلة عقب 20 يوما على غرار الثانوية العامة.

واستكمل: إنه سيتم توزيع بوكلت امتحان التربية الوطنية على طلاب المدارس الدولية يوم 14 يوليو، على أن تتم إعادة تسليمه بعد الإجابة في آخر يوم امتحانات.

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بقلم جهاد سالم

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