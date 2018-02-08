التعليم تضع مدرسة BBC للغات تحت الإشراف المالي والإدارى

المال - خاصقال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه إيماءً إلى الشكوى المقدمة من أولياء أمور مدرسة "BBC" للغات، التابعة لإدارة السلام التعليمية، بشأن التضرر من القرار الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاقها بداية من العام الدراسي 2018 / 2019، تمت الموافقة على رأي

المال – خاص

قال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه إيماءً إلى الشكوى المقدمة من أولياء أمور مدرسة “BBC” للغات، التابعة لإدارة السلام التعليمية، بشأن التضرر من القرار الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاقها بداية من العام الدراسي 2018 / 2019، تمت الموافقة على رأي اللجنة الخماسية، والتي أوصت بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

يأتى ذلك إعمالًا لنص المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981، وذلك لتأمين المراكز القانونية للطلاب، واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرسة.