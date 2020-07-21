التعليم تضبط 4 طلاب متورطين فى تصوير امتحان الجبر والهندسة الفراغية

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، 4 طلاب متورطين فى تصوير امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ، ونشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.

وأعلنت الغرفة عن ضبط الطالبة (ش. أ. ح) بإدارة بلقاس محافظة الدقهلية، والطالب (م.ح.أ) بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط الطالب (م.أ.ق) بإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، والطالب (ع.ح.ع) بإدارة دار السلام بسوهاج، لمحاولتهم الغش والنشر على الإنترنت، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات يؤدون اليوم ، آخر امتحانات الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).