«التعليم» تضبط 12 حالة غش إلكتروني بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

أدي صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، الامتحان في مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغ إجمالي الطلاب في امتحان اللغة العربية نحو 708 آلاف و478 طالبا، أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 250 طالبا.

بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادتي “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)” بإجمالي عدد 1796 طالبا.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سير امتحان الثانوية العامة بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية اليوم من رصد عدد 12 حالة غش إلكتروني، حيث قامت غرفة العمليات المركزية برصد 7 حالات غش بمحافظات قنا، والمنيا، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقاهرة، وسوهاج.

وذلك باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت غرف العمليات المحلية 5 حالات غش الحالة الأولى والثانية في محافظتي (القاهرة وأسوان) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت.

والحالة الثالثة لحيازة ساعة إلكترونية في محافظة الغربية، وحالتين لحيازة جهاز الهاتف المحمول في محافظتى (الغربية والأقصر).

وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة قيام طالبة بتمزيق كراسة الأسئلة الخاصة بها في محافظة المنوفية.

ورصدت الغرفة حدوث حالتين إغماء للطالبات (م.م.س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، و(س.ع.م) بإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم رصد حالة هبوط للطالبة (ح.ط.ص) بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم للمستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

كما تم نقل كلا من الأستاذ (ن.ر.م) مراقب بمدرسة الجلاء بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى بنى مزار العام، وذلك لإصابته بإغماء وهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

كما تم نقل الأستاذ (ع.ا. م.ا) مراقب بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى الأحرار؛ لإصابته بأزمة قلبية، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

ونقل الأستاذ (ي. ا. أ) مراقب بمدرسة النصر التجريبية لغات بطنطا بمحافظة الغربية لمستشفى الجامعة؛ لإصابته بغثيان وهبوط بضغط الدم، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية

وتواصل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

واطمأن حجازي على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)”.