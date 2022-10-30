«التعليم» تصدر كتابًا دوريًا حول الغياب في المدارس وانضباط الدراسة

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، وذلك إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.

ونص الكتاب الدوري على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، خاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

كما أكد الكتاب الدوري تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعـدادي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

كما تضمن الكتاب الدوري التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2004.

والتي تنص على أنه “لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم” لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.