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التعليم تصدر النماذج الاسترشادية لامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

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يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على النماذج الاسترشادية

التعليم تصدر النماذج الاسترشادية لامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي
جهاد سالم

جهاد سالم

3:01 م, الأربعاء, 21 ديسمبر 22

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، بهدف تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2022.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ويمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الرابط التالي:


:https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

كما يمكن لطلاب الصف الخامس الابتدائي الاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحانات من خلال الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

جهاد سالم

جهاد سالم

3:01 م, الأربعاء, 21 ديسمبر 22