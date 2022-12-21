التعليم تصدر النماذج الاسترشادية لامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، بهدف تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2022.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ويمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الرابط التالي:



:https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

كما يمكن لطلاب الصف الخامس الابتدائي الاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحانات من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0