«التعليم» تشارك في لقاء تشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مع قبرص

وكالات:شارك الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في اللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور أرابيلا زخاريو نائبة عن السيد كوستاسكاديس وزير التعليم القبرصي، وسماح صالح نائبة عن الدك

وكالات:

شارك الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في اللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور أرابيلا زخاريو نائبة عن السيد كوستاسكاديس وزير التعليم القبرصي، وسماح صالح نائبة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومنال عوض نائبة عن محافظ الجيزة، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة.



وأكد الدكتور محمد عمر – وفق بيان صادر عن الوزارة الخميس – أن هذا اللقاء التشاوري يعقد بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة التعليم بدولة قبرص للتباحث حول تبادل الخبرات التعليمية، والاستفادة من تقديم التجارب والنماذج التي تم تنفيذها بدولة قبرص في المجالات التعليمية من أجل الاستدامة، وتنفيذ أنشطة خضراء داخل المدارس، إلي جانب تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف مجموعة من القيادات التعليمية والقائمين على العملية التعليمية؛ بغرض نشر مفاهيم التعليم من أجل الاستدامة وتطبيقاتها.

وأشاد عمر بالتعاون المخلص من الجانب القبرصي في المجالات التعليمية، وإتاحته المجال للاستفادة من الخبرة القبرصية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنَّ العلاقات بين الشعبين المصري والقبرصي تمتد لسنوات عديدة، وتتميز بالعمق والرسوخ، وتشمل أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وتتويجًا لمظاهر الحب والاحترام المتبادل، واعتزازًا بالتاريخ المشترك بين الشعبين، فقد أطلقت مصر في أكتوبر عام 2017، “أسبوع الجاليات” بالتعاون مع دولتي اليونان وقبرص؛ حيث تم لأول مرة عقد لقاء يجمع بين أبناء من الثلاث دول: (مصر، واليونان، وقبرص) عاشوا على أرض مصر، وذلك لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية تحت شعار “العودة للجذور”، بحضور السيد تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، والسيد فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين.

ولفت إلى أن اللقاء تناول زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأة أفرادها ومدارسهم وغيرها، وتم الاتفاق علي خطة عمل في هذا الإطار بدأ تنفيذها، اعتبارًا من 21/7/2017.

أما في المجالات التعليمية، فقد أكد عمر أنه تم توقيع اتفاق ثقافي وعلمي وتكنولوجي في وقت مبكر بين الطرفين المصري والقبرصي في العاصمة القبرصية (نيقوسيا) بتاريخ 20/12/1967، كما يوجد برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي التعليمي بين البلدين لأعوام 2009/2011، وتوج ذلك كله الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وكان آخرها ما تم في 30/4/2018 حيث قام نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص بزيارة لمصر، للمشاركة في فعاليات مبادرة (العودة إلي الجذور) بالإسكندرية، واستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا الجانبان عددًا من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك.