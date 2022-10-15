«التعليم» تشارك في التحضير لإنشاء أول مجلس مهارات في قطاع السياحة

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة مائدة مستديرة مشتركة لإطلاق مبادرة إنشاء أول مجلس مهارات قطاعي (Sector Skills Council) في قطاع السياحة في مصر.

وترأس الاجتماع كل من الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة لبناء القدرات، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة هايكه هارمغارت المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وذلك بحضور عدد من شركاء التنمية الدوليين مثل مكتب التعاون السويسري، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ).

تزامن الاجتماع مع المصادقة على القانون رقم 160 لعام 2022 من قبل رئيس الجمهورية لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) .

والذي ينص على دور مجالس المهارات القطاعية في إجراء عمليات تدقيق الجودة لمقدمي خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، الذي شرح خلال كلمته الافتتاحية جهود الوزارة لإصلاح منظومة التعليم التقني من خلال خمس ركائز أهمها الشراكة القوية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تخطط لتحويل عدد من مدارس التعليم التجاري إلى مدارس تعليم فني للسياحة والفندقة لخدمة قطاع السياحة بشكل أفضل.

وذكر أنه بالتعاون مع الحكومة الألمانية، تقوم الوزارة بإنشاء مركز تميز في قطاع السياحة ليكون منارة التطوير للمدارس الأخرى.

وأثني مجاهد علي تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في الوقت المناسب لتوجيه الوزارة من أجل توفير خريجين مؤهلين للعمل في هذا القطاع.

وأشارت الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي جهود الوزارة لإصدار الإطار القانوني والمالي لإنشاء وتشغيل مجالس المهارات القطاعية .

وذلك من خلال مظلة جامعة تنظم أعمال جميع مجالس المهارات القطاعية، بالتعاون مع مشروع قوة عمالة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ولفتت إلى أن إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إجراء رئيسي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.