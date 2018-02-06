التعليم تشارك فى احتفالية بأهرامات الجيزة

المال - خاص صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، بأن عدد من طلاب مدارس المعاهد القومية شاركوا فى فعاليات احتفالية كبرى في أهرامات الجيزة، مع الدكتور زاهي حواس بناءً على دعوة من وزارة الآثار. وأوضحت عزة شعبان،…

المال – خاص

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، بأن عدد من طلاب مدارس المعاهد القومية شاركوا فى فعاليات احتفالية كبرى في أهرامات الجيزة، مع الدكتور زاهي حواس بناءً على دعوة من وزارة الآثار.

وأوضحت عزة شعبان، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، أن عدد الطلاب المشاركين فى الاحتفالية بلغ 400 طالب من مدارس المعاهد القومية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، فى احتفالية أطلق عليها “يوم فى حب مصر”.

وأضافت شعبان أن الدكتور زاهى تفقد مع الطلاب منطقة الأهرامات، وشرح لهم فيها كل المعالم الأثرية الموجودة بها.

وأكدت منى الحلوانى، مدير العلاقات الثقافية وإشراف اللغة الفرنسية بالمعاهد القومية، أن العديد من القنوات التليفزيونية العالمية من جميع أنحاء العالم صوروا الاحتفالية المقامة فى أهرامات الجيزة تحت رعاية وزير الآثار، وحضرها عدد من قيادات المعاهد القومية، ووزارة الآثار.