التعليم : تسليم شهادات الثانوية العامة بالمدارس غدًا.. وإتاحة نماذج إجابات الامتحانات بالموقع الإلكتروني

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من غد الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها ، في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات اليوم.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وتوضح الوزارة أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجار تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

ويمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالى:

‏https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/