التعليم تستكمل الدورة التدريبية عن أطفال التوحد

المال - خاصفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعية المصرية للأوتيزم، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأنه تم عقد ورشة عمل عن أطفال التوحد وبرنامج Dir Floortime، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٥ فبراير ٢٠١٨.وأكدت الدكتورة إنجى مشهور مستشار ال

المال – خاص



في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعية المصرية للأوتيزم، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأنه تم عقد ورشة عمل عن أطفال التوحد وبرنامج Dir Floortime، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٥ فبراير ٢٠١٨.

وأكدت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة على أن تلك الدورة وشهادتها يتم منحها لمائة متدرب، منهم ٢٠ متخصصًا من الوزارة، التى من خلالها يتم التعرف على نشاطات حسية حركية ولغوية، وكذلك طرق الكشف عن مشاعر الطفل واهتماماته الطبيعية، والتى لها دور محورى فى تفاعلات التعلم عن طريق تمكين الأجزاء المختلفة من العقل؛ من أجل تحقيق مستوى أعلى من القدرات الاجتماعية والعاطفية والإدراكية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أن هذه الدورة تفيد المتخصصين فى مجال التربية الخاصة من خلال تدعيم الأطفال فى تعلم الانتباه المشترك والتنظيم والمشاركة والتواصل ثنائى الاتجاه، والاستخدام الإبداعي للأفكار والربط المنطقى بين الأفكار، مضيفة أن تلك المجموعة المتدربة تُعد بمثابة “TOT” لنقل الخبرات إلى العاملين بالمجال.

وفى نفس السياق، قام المحاضرون بعرض عدة فيديوهات توضح كيفية التواصل والتفاعل السليم مع طفل الأوتيزم، سواء كانوا متخصصين أو آباء أو أشخاصا عاديين، ودخول عالم الطفل المصاب بالتوحد، ودمجه فى العالم المحيط به، من خلال اللعب وتوطيد العلاقات والتواصل العاطفى، إضافة إلى العمل على تنمية المهارة السلوكية، مع مراعاة الصوت المنخفض فى التواصل، والابتسامة، وعدم الانفعال، واستخدام الهدوء، و إشعار الطفل بالأمان والراحة والحب.