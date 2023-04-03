«التعليم» ترسل خطابا لمديرياتها بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم، حول إعداد وتجهيز امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت الوزارة في خطابها، إنه ايماءً إلى الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023 يجب سرعة اتخاذ ما يلي من إجراءات:

التوجيه لمديري عموم الإدارارت التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع وإدخال الامتحانات ( التطوير التكنولوجي – التوجيه ) نحو الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفني لتلافي أي ملاحظات.

التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا، بضرورة مراجعة كافة عناصر البنية التكنولوجية بها والتأكد من صلاحيتها والرجوع للدعم الفني السرعة تلافي أي ملاحظات.

التنبيه مشددًا على المدارس الثانوية التابعة لمديريتكم بضرورة متابعة انتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط ( moe-register.emis.gov.eg).

جدير بالذكر أنه تمت إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من يوم 1 أبريل حتى 11 من الشهر، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

وكشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، موضحا أنه تم تدريب خمسة آلاف معلم على صياغة أسئلة تقيس المستويات العليا، كما استعرض أعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج “أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم لطلاب المرحلة الثانوية” على مستوى الوزارة حسب المواد.

واستعرض الدكتور رضا حجازي أيضا إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتى تتم من خلال عدة محاور، والتي تتضمن الورقة الامتحانية، حيث تم تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% “mcQ” وجزء مقالي لا يتعدي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما تم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40 % للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

كما كشف الوزير عن الاجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب، حيث تم وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب، مضيفًا أنه عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به،

وفي إطار متصل، قال الوزير إنه تم تدريب 5 آلاف معلم من معلمي المرحلة الثانوية على المستوى المركزي و 40 ألفا و939 معلم على مستوى المحافظات علي إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، كما تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، بجانب طرح نموذج استرشادي لامتحانات مواد الصف الثالث الثانوي العام على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات، كما تمت مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الاعداد لكافة الطلاب.

وعن إجراءات مكافحة الغش، أكد الوزير أنه كان قد أصدر قرارا بوقف أي تحويلات وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمحاربة الغش في الامتحانات وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا.

وأضاف أن الوزارة وضعت عددا من الإجراءات المشددة لضمان دخول الطلاب اللجان دون أي وسائل مساعدة للغش، فضلا عن تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات ضمان انضباط سير الامتحانات.

وفيما يخص أعمال تصحيح الامتحانات، أشار الوزير إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، كما سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، فضلا عن إجراء محاكاة للتصحيح الإلكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.