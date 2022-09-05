«التعليم» ترد على إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

علَّقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم تداوله حول إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس، بالعام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله بشأن إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس لا أساس له من الصحة.

وقالت التعليم إن إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس قرار متروك للسادة المحافظين.

وناشدت “التعليم” وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرِّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وشدت الوزارة على أهمية التأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.