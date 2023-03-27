التعليم: تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025

استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يتم الاختيار بين عدة لغات؛ من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية.

واستعرض الجانب الإيطالي تخصيص عدد من المِنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الايطالية للتدريب على أحدث طرق للتدريس بإيطاليا.

وكذلك إعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم مِنح دراسية للطلاب المتفوقين فى اللغة الإيطالية لتشجيعهم على الاستمرار فى دراسة المادة.

وكذلك إمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لأعمارهم والثقافة المصرية.

وتناول اللقاء أيضًا زيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس “دون بوسكو” DON BOSCO.

وتُعدّ مدارس “دون بوسكو” من المدارس الفنية الصناعية المتميزة فى مجال التعليم الفنى.

وناقش الجانبان دعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية.

كما أكد حجازي حرص وزارة التربية والتعليم على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي فى مجال تطوير التعليم.

وأشاد الوزير بالتعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، ولا سيما التعليم الفني؛ لما له من تاريخ طويل متمثل في مدارس “دون بوسكو”، بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها.

وأعرب الوزير عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدرَّبة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

من جانبه، أشاد ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة “دون بسكو”.

وأكد كواروني استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، واهتمام بلاده بنشر اللغة الإيطالية بما يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة البلدين.

يُذكر أنه حضر اللقاء من الجانب الإيطالي كيارا ساويللي القنصل الإيطالي، وبيترو فاكانتي بيركو نائب السفير الإيطالي، ومارتينو ميلى رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

كما حضر اللقاء ديفيد سكالمانى مدير المعهد الثقافي الإيطالي، وأناليزا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة، وعمر آليان ملحق السفارة لشئون الهجرة.

ومن وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى.

وكذلك الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية،

والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، ونجلاء زكريا مستشار اللغة الإيطالية.