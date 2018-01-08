التعليم: تدريب معلمى المراحل الأساسية بمدارس اللغات

المال - خاص أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تدريب مدرسي التعليم الأساسي لتنمية مهاراتهم، وتزويدهم بالطرق الحديثة للتدريس وطرق التواصل الصحيحة مع التلاميذ. قالت نهلة هيكل، مدير الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات، إنه قد تقرر تدريب معلمى اللغة الإنجليزية بالمرحلتين الابتدائي

المال – خاص





أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تدريب مدرسي التعليم الأساسي لتنمية مهاراتهم، وتزويدهم بالطرق الحديثة للتدريس وطرق التواصل الصحيحة مع التلاميذ.



قالت نهلة هيكل، مدير الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات، إنه قد تقرر تدريب معلمى اللغة الإنجليزية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، ومديرى المدارس الرسمية للغات، وبحضور موجهى المادة بالمديرية للمرحلتين، فى الفترة من الخميس الموافق 25 يناير الجاري وحتى السبت الموافق 27 يناير، وذلك بمحافظات الدقهلية، دمياط والشرقية.

وأوضحت هيكل أن ذلك يتم فى ضوء تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومدارس الجيل الجديد الدولية، ومشروع التعليم أولًا، والذى تضمن تدريب 1000 مدرس من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بجميع المراحل التعليمية (ابتدائى- إعدادى- ثانوى) وموجهى المادة بالمديريات التعليمية، وأيضًا مديرى المدارس الرسمية للغات ومنحة المتفوقين للشهادة الإعدادية.

وأضافت هيكل أنه قد تقرر تنفيذ منحة التعليم أولًا للطلاب المتفوقين لأوائل الشهادة الإعدادية الذين تم ترشيحهم من المدارس الرسمية للغات والمتميزة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال إجازة نصف العام فى الفترة من 20 يناير وحتى 1 فبراير، ولمدة 14 يومًا على التوالى.