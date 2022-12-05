«التعليم» تدرب موجهى المواد على أساليب صياغة أسئلة نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، ورشة عمل لتدريب موجهي المواد بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك لمدة يومين حتى غد الثلاثاء 6 ديسمبر الحالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشؤون المديريات التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد أول الوزير للتقويم ونظم الامتحانات.

بالإضافة إلى أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور حسن جاويش مدير الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضحت الوزارة أن المستهدفين من التدريب 378 موجهًا لكل مادة من مواد التعليم الثانوي، وكذلك 27 مسئول تدريب بكل مديرية تعليمية، بالإضافة إلى 15 مدربًا و10 مشرفين على التدريب.

وتحتوي الحقيبة التدريبية على المواد الأساسية (العلوم والدراسات والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية وعلم النفس والفلسفة).

ويوجد في كل حقيبة من المواد التدريبية (دليل المتدرب- دليل المشارك- المادة المرجعية- عرض تقديمي عن اليوم الأول، واليوم الثاني- تقويم البرنامج التدريبي- تقويم متدرب- الاختبار القبلي والبعدي)، ويقوم بالتدريب نخبة من الأساتذة المدربين.

فى السياق نفسه أشارت الوزارة إلى عقد ورشة عمل لإدارات التدريب بالمديريات التعليمية، وذلك في إطار تطوير العمل بإدارات التدريب بالمديريات التعليمية، تستهدف مديري إدارات التدريب بالمديريات.

وتضمنت الورشة مناقشة وضع تصور لمعدلات العاملين بأقسام وإدارات التدريب.