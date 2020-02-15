«التعليم» تحذر من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية على الطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية والمدارس ومسئولى الأنشطة والإخصائيين النفسيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين، بتوعية وتحذير الطلاب من لعبة خطرة ظهرت فى الآونة الأخيرة.

قالت الوزارة إن اللعبة التي ظهرت مؤخرا تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل لهم ثالث للقفز إلى أعلى، وأثناء القفز يقومان بعرقلته؛ بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتطبيقات الإلكترونية مثل Tik Tok.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى كتابها الدورى من ممارسة مثل هذه الألعاب، مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة المدرسية التى تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.