التعليم تحدد مواعيد تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل للحد من التزاحم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه على الفيس بوك مواعيد تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل، موزعة حسب الصف الدراسي.

وقال الوزير : “حرصا منا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب ممن يتعذر عليهم التسليم الإلكتروني، تم تحديد أيام مختلفة وفق جدول زمني للتسليم الورقي في المدارس، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم”.

وطبقا للجدول المعلن يتم تسليم المشروعات البحثية سواء إليكترونيا عبر منصة EDMODO، أو ورقيا من خلال المدارس، اعتبارا من يوم 9 إلى 16 مايو الجاري.

ويتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي يوم 9 مايو ، والصفين الرابع الإبتدائي والثاني الإعدادي يوم 10 مايو.

ويتم تسليم مشروعات الصفين الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي يوم 11 مايو، والصف السادس الابتدائي ومن تختلفوا عن التسليم من الصف الأول الإعدادي يوم 12 مايو.

ويتم تسليم مشروعات من تخلفو عن المواعيد السابقة من طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي والثاني الإعدادي يوم 13 مايو.

ومن تختلفوا من طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي والثالث الإعدادي يوم 14 مايو ، فيما يتم تسليم مشروعات من تخلفوا عن تلك المواعيد لجميع الصفوف يوم 16 مايو.

وبالنسبة للطلاب المصريين في الخارج، يتم تسليم مشروعات الصف الأول الثانوي في يومي 9 و 10 مايو ، والصف الثاني الثانوي يومي ، 11و 12 مايو.

ونشر الوزير أيضا بعض الإرشادات لتسليم المشروعات البحثية الكترونياً أو ورقياً.

وأكد شوقي، ترجح الوزارة تسليم المشروعات إلكترونيا على “منصة إدمودو” لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف، أما التسليم الورقي فهو متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223451968112041&id=1373090814

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223451968112041&id=1373090814