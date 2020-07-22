«التعليم» تحدد مواعيد امتحانات قبول مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

يومي 26 و27 يوليو الحالي، وذلك للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلَنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة، بمحافظة مطروح، وذلك يومي 26 و27 يوليو الحالي، وذلك للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلَنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستجرى بمقارّ مراكز التطوير التكنولوجى في المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبيِّن مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين الكمامات الواقية والقفازات، وذلك طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.