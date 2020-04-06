«التعليم» تحدد مخرجات التعلم المقررة على مدارس المتفوقين STEM

حددت مخرجات التعلم لاختبار المفاهيم (TOC) واختبار استعداد القبول بالجامعات (URT) بناءً على ما تم دراسته حتى 15 مارس 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن مخرجات التعلم التي يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحانات فيها.

وتشمل مخرجات التعلم حتى موعد تعليق الدراسة 15 مارس 2020 بسبب الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وحددت الوزارة مخرجات التعلم لاختبار المفاهيم (TOC) واختبار استعداد القبول بالجامعات (URT) بناءً على ما تم دراسته حتى 15 مارس 2020.

وأيضًا بالنسبة للمفاهيم المتضمنة في مخرجات التعلم التي تم دراستها في الصفين الأول والثاني الثانوي (Inventory) ذات الارتباط الوثيق بمخرجات التعلم التي تم إقرارها حتى 15 مارس 2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر هذه المخرجات من خلال وحدة مدارس المتفوقين وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن المخرجات التي أقرتها الوزارة ما يلي :