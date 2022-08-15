«التعليم» تحدد لجانًا بالمحافظات للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص لجان ببعض المحافظات؛ للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بهدف تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة “الدور الأول 2022”.

ووافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًّا للاطلاع، بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة أنه يتم الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلَنة.

وذلك بدءًا من المواعيد المعلَن عنها من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التي تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب، الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم خلال ثلاثة الأيام المقبلة بدءًا من غد، وحتى الخميس الموافق 18 أغسطس الحالي، عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلَن، بداية من السبت المقبل.

أماكن لجان الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية: