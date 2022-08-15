«التعليم» تحدد لجانًا بالمحافظات للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص لجان ببعض المحافظات؛ للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بهدف تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة “الدور الأول 2022”.
ووافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًّا للاطلاع، بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت الوزارة أنه يتم الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلَنة.
وذلك بدءًا من المواعيد المعلَن عنها من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التي تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب، الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم خلال ثلاثة الأيام المقبلة بدءًا من غد، وحتى الخميس الموافق 18 أغسطس الحالي، عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلَن، بداية من السبت المقبل.
أماكن لجان الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة
وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:
- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230
- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171
- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية لمديريات بور سعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749
- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046
- لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا لمديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578
- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الفيوم العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.