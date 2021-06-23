لايف

التعليم تحدد ضوابط امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلبة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وآليات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021. وتتضمن المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلاب المدارس الرسمية والخاصة…

جهاد سالم 7:27 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 7:27 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وآليات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وتتضمن المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلاب المدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين، ومواد (التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة الامتحانات على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

اقرأ أيضا  ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا.. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن، على أن يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الخميس.. والقاهرة تسجل 35 للعظمي

عصام عميرة 7:09 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

السعودية: إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين لـ كورونا بشكل آمن وفعال

المال - خاص 5:02 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

مجلس الوزراء يُقرر استكمال المرحلة الأولى لمن لم يتم تعويضهم من خزان أسوان وإنشاء السد العالي

صفية حمدي 4:38 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

طارق شوقي يعرض استراتيجية تطوير التعليم الفني على الحكومة.. ويؤكد: صورة رجال الأعمال عن مخرجاته تحسنت

صفية حمدي 4:06 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

سحب 4948 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

أماني عوض 12:49 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

وزير الداخلية يستعرض مع وفد برلماني الإستراتيجية الأمنية: قادرون على مواجهة التحديات

أماني عوض 12:42 م, الأربعاء, 23 يونيو 21