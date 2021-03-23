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التعليم تحدد ضوابط امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية 2020-2021

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
جهاد سالم 12:17 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 12:17 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرق تقييم وضوابط امتحانات طلاب المدارس الدولية للعام الدراسي 2020-2021، في مواد الهوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشارت الوزارة إلي أن المدرسة تتولي عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية – الدراسات الاجتماعية – التربية الدينية – التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

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ونوهت التعليم إلي أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً.

واستكملت : “أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط”.

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بقلم جهاد سالم

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