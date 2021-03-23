التعليم تحدد ضوابط امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية 2020-2021



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرق تقييم وضوابط امتحانات طلاب المدارس الدولية للعام الدراسي 2020-2021، في مواد الهوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشارت الوزارة إلي أن المدرسة تتولي عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية – الدراسات الاجتماعية – التربية الدينية – التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ونوهت التعليم إلي أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً.

واستكملت : “أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط”.